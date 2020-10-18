В Україні випаде мокрий сніг: прогноз погоди на неділю

У неділю, 18 жовтня, погоду на більшій частині України буде визначати поле підвищеного атмосферного тиску.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі в країні, крім південних і більшості центральних областей, дощі, в Карпатах з мокрим снігом.

Днем на всій території України без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі в західних і північних областях 3-8 градусів тепла, на решті території 9-14 градусів.

Вдень буде 8-13 градусів вище нуля, в південних і східних областях 14-19 градусів, в Карпатах протягом доби 0-5 градусів тепла.

У Києві вночі дощ, вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі 5-7 градусів, вдень близько 10 градусів.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 18 жовтня найвища температура повітря вдень була +23,1 градусів у 2018 році, найнижча вночі -5,3 градусів у 1976 році.

Прогноз погоди на 18 жовтня Укргідрометцентр

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки.