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14 травня • оновлено в 17:26
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Запуск пасажирських перевезень в Україні загрожує новою хвилею коронавірусу: лікарі попередили про ризик

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Відкриття внутрішнього та міжнародного сполучення загрожує масовим поширенням захворюваності на коронавірус COVID-19 в областях України.

Однак дотримуючись усіх заходів безпеки, ризики можна мінімізувати, розповіли у коментарі OBOZREVATEL лікарі-інфекціоністи.

"Стандартні заходи безпеки, пасажири мають бути в масках, повинна дотримуватися дистанція, один пасажир через одного, тобто в автобусах вони повинні розміщуватися на сидіннях у шаховому порядку. У водіїв повинні бути переносні кварцові лампи, і після кожної поїздки проводити кварцування, або ж добре провітрювати приміщення, і обробка спецзасобами. Поки нічого іншого у нас немає", – каже інфекціоністка Анна Григорчик.

Відкриття транспортних перевезень в Україні небезпечне

Відкриття транспортних перевезень в Україні небезпечне

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Її колега, лікар Сергій Крамарєв зазначає, що небезпека зараження буде присутньою в будь-якому разі, оскільки люди перебувають в закритому транспорті довгий час, тим більше що стосується міжнародних перевезень.

"Вмикати кондиціонер не можна, оскільки це тільки сприятиме поширенню вірусу. Ми пам'ятаємо, як у Китаї один хворий заразив весь автобус. Провітрювати потрібно, але наскільки буде зручно пасажирам сидіти на постійному протязі по 10 годин. Звісно, необхідно скоротити кількість пасажирів, але це не гарантія безпеки", – сказав він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Києва вранці, 13 травня, зібралися представники автоперевізників з усієї країни для акції протесту під Кабміном.

Водії мають намір вимагати від уряду дозволу на внутрішні та міжнародні перевезення.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
автобус транспорт
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
так же ,как "грозило",посещение церкви на Пасху,или поминки на кладбищах..
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Суспільство

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