В Україні вдається уникнути піка коронавірусу – глава МОЗ

Ірина Кулініч Суспільство 09:40, 30.04.2020 Оновлено: 10:44, 30.04.2020

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що за умови дотримання карантинних заходів піка коронавірусу в Україні не буде.

Про поточну ситуацію з пандемією він розповів на брифінгу в четвер, 30 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Якщо говорити про пік, я вже не раз підкреслював для нас дуже важливо його уникнути. Поки нам це вдається через карантинні заходи. Якщо ми й далі будемо дослухатися до наших фахівців, епідеміологів, інфекціоністів, я впевнений, що ми уникнемо піка, за якого медична система не зможе приймати велику кількість хворих", – пояснив він.

В Україні вдається уникнути піка коронавірусу – глава МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що наша країна перебуває на плато пандемії.

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