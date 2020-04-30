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30 квітня • оновлено в 10:49
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В Україні вдається уникнути піка коронавірусу – глава МОЗ

2.7т
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що за умови дотримання карантинних заходів піка коронавірусу в Україні не буде.

Про поточну ситуацію з пандемією він розповів на брифінгу в четвер, 30 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Якщо говорити про пік, я вже не раз підкреслював для нас дуже важливо його уникнути. Поки нам це вдається через карантинні заходи. Якщо ми й далі будемо дослухатися до наших фахівців, епідеміологів, інфекціоністів, я впевнений, що ми уникнемо піка, за якого медична система не зможе приймати велику кількість хворих", – пояснив він.

В Україні вдається уникнути піка коронавірусу – глава МОЗ

В Україні вдається уникнути піка коронавірусу – глава МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що наша країна перебуває на плато пандемії.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
вірус
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Комментарии на сайте не модерированы
Луньков Алекс
Луньков Алекс
Интересно, а как в принципе можно избежать пика чего бы там ни было? Ну, чисто математически, как?
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