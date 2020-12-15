В Україні відзначають річницю Томосу: чого вдалося досягти за два роки. Відео

15 грудня Православна церква України відзначає другу річницю своєї появи. В цей день, в 2018 році, на об'єднавчому Соборі, який проходив у Софії Київській, була створена автокефальна Українська православна церква під егідою Вселенського патріархату. За два роки ПЦУ визнали 4 Помісні церкви.

Глава Української православної церкви митрополит Епіфаній в Facebook опублікував вітальне повідомлення.

"Вітаю усіх з другою річницею Об’єднавчого Собору і постання єдиної помісної Української Православної Церкви. Всі ми є не лише свідками, а й співтворцями цієї, без перебільшення, епохальної події. І сьогодні ми з радістю й вдячністю Богові констатуємо: незалежна помісна Православна Церква України відбулася. Це доконаний і незворотній факт. І шляху назад – немає!" – підкреслив священнослужитель.

Предстоятель ПЦУ подякував архієреям, духовенству та вірянам за спільну справу в об'єднанні Церкви.

"Саме наша єдність і віра – ключ до наших перемог, джерело незламної сили українського народу. Знову і знову закликаю до церковного єднання усіх православних українців: двері Помісної Церкви та наші серця відкриті для вас!" – додав Епіфаній.

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У ПЦУ відзначили, що слова митрополита дають підставу бачити перемогу правди і добра, підтвердження істини, що сила народу – в його єдності.

"Бережімо та примножуймо те, що здобули. Будьмо вільними у єднанні, сильними – у згоді, вірними – у нашій згуртованості. Слава Богу за все!", – відмічено в повідомленні.

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Підкреслимо, що Автокефалію Православної церкви України визнали найстаріші патріархати. Православна Церква Еллади визнала Православну Церкву України як незалежну, рівноправну сестру в родині помісних православних церков.

Також Синод Кіпрської Православної Церкви підтримав рішення Блаженнішого Архієпископа Нової Юстиніани і всього Кіпру Хризостома II про визнання автокефалії ПЦУ.

Найстаріший після Вселенського Патріархату Олександрійський патріарх офіційно визнав автокефальну ПЦУ.

Додамо, що у вівторок, 15 грудня, митрополит Єпіфаній спільно з архієреями звершить подячний молебень в Соборі Святої Софії Київської. Молебень розпочнеться о 12:30 і спостерігати за ним можна буде онлайн.

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