В Україні відзначають день Сухопутних військ: воїнам побажали перемог

У суботу, 12 грудня, відзначається День сухопутних військ України. З цим святом українських військових привітало вище військове керівництво та волонтери.

Відзначимо, що командувачем Сухопутних військ з 5 серпня 2019 року є генерал-полковник Олександр Сирський. У структуру військ входить:

Командування Сухопутних військ ЗСУ

Оперативне командування Південь, Північ, Захід, Схід

Частини безпосереднього підпорядкування Командуванню Сухопутних військ ЗСУ

Також до складу Сухопутних військ входять військові навчальні заклади

Роди Сухопутних військ ЗСУ складаються з:

Механізовані, танкові війська

Ракетні війська і артилерія

Війська повітряної оборони

Армійська авіація

спеціальні війська

Військові частини тилу і озброєння

Військові частини територіальної оборони

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в мережі написав, що Сухопутних військ визначена провідна роль щодо забезпечення обороноздатності, захисту державного суверенітету, цілісності і недоторканності України.

"Ви це успішно виконали під час участі в антитерористичній операції і продовжуєте демонструвати в ході операції Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. Участі в багатонаціональних навчаннях на території України і за кордоном, в міжнародних операціях з дотримання миру і безпеки. Ви уособлюєте собою образ справжнього українського воїна – незламного, мужнього і вірного присяги патріота", – повідомив український офіцер.

Наєв підкреслив, що Сухопутні війська є головною складовою в системі стримувань і відсічі російської збройної агресії.

"Вічна пам'ять і слава мужнім героям, які віддали життя на полі бою з найманцями Кремля! У цей святковий день висловлюю вам щиру подяку за відданість обраній професії, народу і Батьківщині. Бажаю вам міцного здоров'я, високого бойового духу, а також родинного затишку та злагоди", – додав командувач ОС.

Колишній міністр оборони України Степан Полторак в Facebook зазначив, що Сухопутні війська найчисленніший вид і основа бойового потенціалу ЗСУ.

"Бажаю вам і вашим родинам здоров'я, злагоди, миру і перемог! Пишаюся мужністю, сміливістю, патріотизмом і любов'ю до рідної країни українських воїнів! Низький уклін перед подвигом героїв, які віддали найдорожче, що було – своє життя в боях за територіальну цілісність і незалежність України", – написав він.

Фонд "Вернись живим" в соцмережі написав, що підрозділи Сухопутні війська ЗСУ – сталевий кулак і караючий меч нашої армії.

"Танкові, механізовані й артилерійські підрозділи, армійська авіація і гірничо-штурмові з'єднання щодня на варті і готові дати відсіч агресору. Дякуємо за службу і бажаємо кожному військовослужбовцю Сухопутних військ сили, мужності і сил, а головне – перемоги. Нехай ворог тремтить від страху і знає, що одного разу він буде розбитий", – йдеться в привітанні.

Як повідомляв OBOZREVATEL 12 грудня відзначається День сухопутних військ України, свято було засновано Указом президента Леоніда Кучми в 1997 році.