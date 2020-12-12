В Україні відзначають день Сухопутних військ: воїнам побажали перемог

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Суспільство
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В Україні відзначають день Сухопутних військ: воїнам побажали перемог

У суботу, 12 грудня, відзначається День сухопутних військ України. З цим святом українських військових привітало вище військове керівництво та волонтери.

Відзначимо, що командувачем Сухопутних військ з 5 серпня 2019 року є генерал-полковник Олександр Сирський. У структуру військ входить:

  • Командування Сухопутних військ ЗСУ

  • Оперативне командування Південь, Північ, Захід, Схід

  • Частини безпосереднього підпорядкування Командуванню Сухопутних військ ЗСУ

  • Також до складу Сухопутних військ входять військові навчальні заклади

Роди Сухопутних військ ЗСУ складаються з:

  • Механізовані, танкові війська

  • Ракетні війська і артилерія

  • Війська повітряної оборони

  • Армійська авіація

  • спеціальні війська

  • Військові частини тилу і озброєння

  • Військові частини територіальної оборони

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в мережі написав, що Сухопутних військ визначена провідна роль щодо забезпечення обороноздатності, захисту державного суверенітету, цілісності і недоторканності України.

"Ви це успішно виконали під час участі в антитерористичній операції і продовжуєте демонструвати в ході операції Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. Участі в багатонаціональних навчаннях на території України і за кордоном, в міжнародних операціях з дотримання миру і безпеки. Ви уособлюєте собою образ справжнього українського воїна – незламного, мужнього і вірного присяги патріота", – повідомив український офіцер.

Наєв підкреслив, що Сухопутні війська є головною складовою в системі стримувань і відсічі російської збройної агресії.

"Вічна пам'ять і слава мужнім героям, які віддали життя на полі бою з найманцями Кремля! У цей святковий день висловлюю вам щиру подяку за відданість обраній професії, народу і Батьківщині. Бажаю вам міцного здоров'я, високого бойового духу, а також родинного затишку та злагоди", – додав командувач ОС.

В Україні відзначають день Сухопутних військ: воїнам побажали перемог

Колишній міністр оборони України Степан Полторак в Facebook зазначив, що Сухопутні війська найчисленніший вид і основа бойового потенціалу ЗСУ.

"Бажаю вам і вашим родинам здоров'я, злагоди, миру і перемог! Пишаюся мужністю, сміливістю, патріотизмом і любов'ю до рідної країни українських воїнів! Низький уклін перед подвигом героїв, які віддали найдорожче, що було – своє життя в боях за територіальну цілісність і незалежність України", – написав він.

В Україні відзначають день Сухопутних військ: воїнам побажали перемог

Фонд "Вернись живим" в соцмережі написав, що підрозділи Сухопутні війська ЗСУ – сталевий кулак і караючий меч нашої армії.

"Танкові, механізовані й артилерійські підрозділи, армійська авіація і гірничо-штурмові з'єднання щодня на варті і готові дати відсіч агресору. Дякуємо за службу і бажаємо кожному військовослужбовцю Сухопутних військ сили, мужності і сил, а головне – перемоги. Нехай ворог тремтить від страху і знає, що одного разу він буде розбитий", – йдеться в привітанні.

В Україні відзначають день Сухопутних військ: воїнам побажали перемог

Як повідомляв OBOZREVATEL 12 грудня відзначається День сухопутних військ України, свято було засновано Указом президента Леоніда Кучми в 1997 році.

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