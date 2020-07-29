В Україні відзначають День Сил спецоперацій ЗСУ: Героїв яскраво привітали в мережі

29 липня в Україні відзначається День Сил спеціальних операцій. Він став не лише професійним святом воїнів, але і датою вшанування пам'яті їх загиблих побратимів. Адже 29 липня 2014 року відбувся бій у Латишевому на Донеччині, під час якого бійці 3-го полку спецпризначення потрапили у засідку на окупованій територїй.

Як пише "Повернись живим", під час прориву загинули восьмеро Героїв, поранених російські терористи добивали. Ще семеро захисників потрапили в полон, двоє померли від поранень. На знак пошани до полеглих у тому бою саме ця дата, 29 липня, з 2016 року стала Днем ССО ЗСУ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Привітання з нагоди свята оприлюднили на своїх сторінках у Facebook представники вищого військового та політичного керівництва України.

"Мужність, сміливість, відвага та рішучість завжди знаходили своє продовження у звитязі спецпризначенців, які у ці непрості для країни часи гідно виконують свій військовий обов’язок, захищаючи рідну землю від ворога. Воїни-спецпризначенці, діючи в зоні особливого ризику, продемонстрували свою високу ефективність, мужність і професіоналізм, незламний та непереможний бойовий дух, ставши прикладом виняткової військової доблесті та честі. У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм слава!" – написав командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко.

Також привітання спецпризначенцям адресувала й Служба безпеки України, зазначивши, що вони – це гордість української армії.

"Сили спеціальних операцій – наймолодший окремий рід Збройних сил, який за короткий термін став гордістю українського війська, а служба в ньому – великою честю. Ваш девіз "Йду на ви!" яскраво підкреслює, що Сили спеціальних операцій поповнюються військовослужбовцями, які завжди напоготові дивитися в очі ворогу та цілеспрямовано досягати своєї мети. Вічна пам’ять Героям, які віддали своє життя за свободу та Незалежність України. Їхні подвиги назавжди вписані в історію нашої держави та Сил спеціальних операцій", – йдеться у привітанні командувача ОС ЗСУ

Сергія Наєва.

Зі свого боку міністр оборони Андрій Таран відзначив, що, представляючи один із наймолодших окремих родів українських Збройних сил, спецпризначенці вже мають свою звитяжну і героїчну історію.

"​Легендарний вислів українського князя Святослава Хороброго "Йду на ви!", який став вашим бойовим гаслом, найкраще символізує мужність та відвагу кожного воїна-спецпризначенця. ​Дякую бійцям Сил спеціальних операцій ЗСУ за зразкову службу і відданість обраній справі, вірність обов’язку та Вітчизні.​ ​Схиляю голову перед подвигом ваших полеглих побратимів", – написав міністр.

​А головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак підкреслив, що, поєднавши кращі вітчизняні військові традиції із найсучаснішими підходами збройних сил провідних держав НАТО, ССО стали елітою ЗСУ.

"Сьогодні ви, військовослужбовці Сил спеціальних операцій, перебуваючи на передовій протидії російській гібридній агресії, пишете власну історію, яка не має аналогів у нашому минулому. Особливості "невидимої війни" не дають можливості широкому загалу належно оцінити ваш ратний подвиг, високий професіоналізм та відданість справі. Повною мірою вас зможуть оцінити лише нащадки", – впевнений Хомчак.

Воїн Сил спеціальних операцій Facebook Генерального штабу ЗСУ

Привітання новітніх Героїв опублікував і п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Ви не побачите їхніх облич, але ви побачите їхню міць. Сильні, рішучі, професійні – вони там, де найважче. Вони бачать цю війну на мінусах і в тилу. Вітаю Сили спеціальних операцій. Дякую, що тримаєте на своїх плечах мирне небо над Україною. Слава воїнам-спецпризначенцям! Слава Україні!" – написав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський також привітав українських воїнів з Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Він подякував їм за гідне виконання своєї місії щодо захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України і назвав військовою елітою.