В Україні відзначають День контррозвідки СБУ: військовим побажали залишатися невидимими для ворогів

У неділю, 27 грудня, відзначається День контррозвідки Служби безпеки України.

Як повідомляється на сайті СБУ, розвідників привітав глава спецслужби Іван Баканов.

"Саме на вас покладено серйозну відповідальність – працювати на випередження та успішно протидіяти викликам, які постають перед нашою державою. І водночас – залишатися невидимими для її ворогів", – заявив він.

За словами Баканова, розвідники зобов’язані бути на крок попереду будь-якої реальної чи потенційної загрози, швидко та ефективно реагувати на неї.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський у своєму привітанні зазначив, що контррозвідувальна діяльність СБУ завжди супроводжувалася безпрецедентною розвідувальною та диверсійною активністю "з боку підступного північного сусіда".

"За роки існування вітчизняна контррозвідка не раз доводила свою ефективність, запобігаючи намаганням ворога розхитати нашу країну зсередини", – наголосив він.

Глава держави побажав розвідникам міцного здоров'я, добробуту та подальших успіхів у справі служіння українському народові.

Нагадаємо, Департамент контррозвідки СБУ було засновано 27 грудня 1991 року. Метою контррозвідувальної діяльності є попередження, своєчасне виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, контррозвідка України оприлюднила викривальний ролик про співробітника Головного розвідувального управління Росії Олександра Сазонова, відрядженого до окупованого Луганська.