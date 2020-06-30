В Україні відпочиваючі тотально зривають карантин: про дистанції і маски вже забули. Відео натовпів

Жителі України почали масово порушувати карантин, введений в країні через пандемію COVID-19: в Одесі, Львові та Києві люди практично не носять маски і не дотримуються дистанції.

Про це повідомляє ТСН. Так, в Одесі без масок пускають навіть в магазини, літні майданчики ресторанів заповнені. Люди кажуть, що у коронавірус не вірять, або ж просто його не бояться (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Українці почали масово порушувати карантин tsn.ua

На лісових озерах у передмісті Києва також багатолюдно: стоянка серед дерев і заповнені берега.

"Тут також не чули про необхідну дистанцію. Дотримуватися її змушує лише раптова злива і то ненадовго. Поруч і наливають і продають їжу. Продавці – без масок. Камера і зауваження їх дратують", – повідомили журналісти.

Українці почали масово порушувати карантин tsn.ua

Крім того, у столичному Гідропарку люди знімають маски відразу при виході з метро. Продавці працюють або без масок, або з масками на підборідді, а руки не дезінфікують. Навколо лотків з їжею – ажіотаж.

У Львові відпочивають теж без дистанції. У когось маски зав'язані на руці, у когось на обличчі.

"Кажуть, втомилися сидіти по домівках. Майже всі столики на терасах зайняті. Без масок п'ють каву тут і лікарі", – сказано в матеріалі.

Українці почали масово порушувати карантин tsn.ua

Інфекціоністи застерігають: якщо так триватиме, коронавірусна статистика в Україні буде погіршуватися.

"Вірус передається при тісному контакті. Я б не так чіплявся, що люди перебувають на вулиці, як до того, що люди перебувають в контакті з іншими людьми. Питання іміджу країни і питання наших поїздок за кордон – якщо кількість випадків в Україні буде зростати, то, швидше за все, Україні не будуть раді в зоні Шенгену, в інших країнах", – каже інфекціоніст Федір Лапій.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, на вихідних в Одесі люди відпочивали на пляжах, не дотримуючись правила соціального дистанціювання і не використовуючи захисних засобів.