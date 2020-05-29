В Україні відновлять роботу спортзали й басейни: МОЗ озвучило умови

МОЗ затвердило тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів в установах фізичної культури і спорту.

Постанова Головного державного санітарного лікаря та заступника голови МОЗ Віктора Ляшка вступає в силу вже з понеділка, 1 червня.

Спортзали й басейни відкриють з 1 червня

Згідно з документом, в спортзалах, басейнах та інших установах подібного роду передбачається проведення температурного скринінгу всім працівникам і відвідувачам. На вході обов'язково повинні знаходиться у вільному доступі антисептики.

Перебувати в приміщенні дозволяється з розрахунку не більше однієї людини на 10 кв. м. Проведення групових занять проводиться виключно за попереднім записом.

У басейні на 50 м на одній доріжці повинно бути не більше 4 осіб, на 25 м не більше 2 осіб.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин до 22 червня, таке рішення прийняв Кабмін 20 травня. Однак обмежувальні заходи послаблять. Якщо в країні зафіксують різкий спад захворюваності, то карантин і зовсім скасують.