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7 червня • оновлено в 14:26
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В Україні відновлять проведення масових культурних заходів: які будуть вимоги

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З 10 червня в Україні дозволять знову проводити масові культурно-мистецькі заходи.

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Дозвіл буде діяти тільки в тих областях, які відповідають санітарно-епідеміологічним показникам щодо інфікування коронавірусом (COVID-19).

Фан-зони поки залишаються під забороною

Фан-зони поки залишаються під забороною

Згідно з постановою головного санітарного лікаря України, для таких заходів будуть відповідні вимоги:

  • Допускається одночасне перебування відвідувачів з розрахунку не більше однієї людини на 5 кв.м загальної площі обгородженої території для заходів під відкритим небом, або загальної площі приміщення установи культури.

  • Всі відвідувачі в приміщенні установи повинні бути в масках.

  • Має проводитися обов'язковий температурний скринінг і дезінфекція.

  • Потрібне збільшення пунктів вхідного контролю.

  • По можливості контроль вхідних квитків повинен проводитися безконтактним способом з використанням сканерів.

  • Необхідно дотримання дистанції 1,5 метри між відвідувачами на сидячих місцях, за столиками – не більше чотирьох осіб (без урахування дітей до 14 років).

  • Фан-зони поки залишаються під забороною.

Крім того, з 10 червня буде дозволено роботу санаторіїв.

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Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я вірус карантин
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