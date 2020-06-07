В Україні відновлять проведення масових культурних заходів: які будуть вимоги

З 10 червня в Україні дозволять знову проводити масові культурно-мистецькі заходи.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Дозвіл буде діяти тільки в тих областях, які відповідають санітарно-епідеміологічним показникам щодо інфікування коронавірусом (COVID-19).
Фан-зони поки залишаються під забороною
Згідно з постановою головного санітарного лікаря України, для таких заходів будуть відповідні вимоги:
Допускається одночасне перебування відвідувачів з розрахунку не більше однієї людини на 5 кв.м загальної площі обгородженої території для заходів під відкритим небом, або загальної площі приміщення установи культури.
Всі відвідувачі в приміщенні установи повинні бути в масках.
Має проводитися обов'язковий температурний скринінг і дезінфекція.
Потрібне збільшення пунктів вхідного контролю.
По можливості контроль вхідних квитків повинен проводитися безконтактним способом з використанням сканерів.
Необхідно дотримання дистанції 1,5 метри між відвідувачами на сидячих місцях, за столиками – не більше чотирьох осіб (без урахування дітей до 14 років).
Фан-зони поки залишаються під забороною.
Крім того, з 10 червня буде дозволено роботу санаторіїв.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
адаптивний карантин в Україні буде діяти до 22 червня. Далі все буде залежати від ситуації щодо захворюваності після всіх етапів його ослаблення.
Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило правила роботи закладів громадського харчування під час карантину, які повноцінно запрацювали з 5 червня.
Київ і сім областей не потрапили під пом'якшення карантину з 5 червня.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".