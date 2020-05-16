В Україні запрацювали перукарні та салони краси: озвучені правила для клієнтів

Міністерство охорони здоров'я України після пом'якшення карантину озвучило правила для перукарень та салонів краси, а також їх клієнтів.

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Відомство дало рекомендації, як убезпечити себе при відвідуванні, повідомляється в Tekergam-каналі "Коронавірус інфо", який верифицирован МОЗ.

"Пом'якшення карантину набирає обертів. Нарешті є можливість потрапити в улюблену перукарню або в салон краси. Як це зробити безпечно, що потрібно знати і на що звернути увагу, читайте в правилах", – сказано в повідомленні.

Так, в правилах йдеться, що салони краси та перукарні повинні приймати відвідувачів тільки за попереднім записом і з інтервалом не менше 15 хвилин.

Відвідувачам рекомендовано очікувати свою чергу на вулиці на площі не менше п'яти квадратних метрів на людину. Вони мають бути в засобах індивідуального захисту.

Співробітники салонів краси та перукарень перед початком роботи повинні проходити температурний скринінг. Також вони повинні використовувати засоби індивідуального захисту, при цьому допускається використання респіраторів без клапана видиху.

Біля входу в приміщення має бути розмітка для клієнтів з відстанню в 1,5 метра. Між місцями надання послуг повинна бути така ж дистанція.

Після кожного клієнта необхідно проводити дезінфекцію. Забороняється використання рекламної продукції, журналів або іграшок.

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Як повідомляв OBOZREVATEL , з 11 травня в Україні ослабили карантин. Громадянам дозволили парки, сквери та зони відпочинку, перукарні та салони краси.