В Україні відкриють найсучасніший архів засекречених документів СРСР
В Україні протягом двох-трьох років планують відкрити масштабний архів, в якому буде зібрано більше 4 мільйонів документів репресивних органів СРСР.
Вартість проекту оцінюється в 680 мільйонів гривень, частина з них уряд обіцяє виділити в цьому році, повідомляє ТСН (щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця новини).
Будівля майбутнього архіву розташована на території банкнотно-монетного двору Нацбанку.
У ньому будуть зібрані справи служб радянської міліції, судів, НКВД і інших відомств того часу.
"Ми зберемо всі обласні архіви СБУ та інших органів. Відкриємо фактично дослідницьку інституцію, яка дозволить всім бажаючим подивитися справи Петлюри ... тих, хто був репресований у 30-х-50 роках", – зазначив міністр культури Олександр Ткаченко.
Зі свого боку директор Архіву національної пам'яті Ігор Кулик підкреслив, що це буде "найсучасніший архів".
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в лютому відкрили публічний доступ до онлайн-колекції документів з архівів КДБ про командира УПА-Захід Василя Сидоре (псевдонім "Шелест"), який був "правою рукою" головнокомандувача Романа Шухевича.