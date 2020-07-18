В Україні відкриють найсучасніший архів засекречених документів СРСР

В Україні протягом двох-трьох років планують відкрити масштабний архів, в якому буде зібрано більше 4 мільйонів документів репресивних органів СРСР.

Вартість проекту оцінюється в 680 мільйонів гривень, частина з них уряд обіцяє виділити в цьому році, повідомляє ТСН (щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця новини).

Будівля, де розташовуватиметься архів. Фото 5.ua

Будівля майбутнього архіву розташована на території банкнотно-монетного двору Нацбанку.

У ньому будуть зібрані справи служб радянської міліції, судів, НКВД і інших відомств того часу.

Будівля, де розташовуватиметься архів. Фото 5.ua

"Ми зберемо всі обласні архіви СБУ та інших органів. Відкриємо фактично дослідницьку інституцію, яка дозволить всім бажаючим подивитися справи Петлюри ... тих, хто був репресований у 30-х-50 роках", – зазначив міністр культури Олександр Ткаченко.

Зі свого боку директор Архіву національної пам'яті Ігор Кулик підкреслив, що це буде "найсучасніший архів".

Як виглядатиме архів. Фото 5.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в лютому відкрили публічний доступ до онлайн-колекції документів з архівів КДБ про командира УПА-Захід Василя Сидоре (псевдонім "Шелест"), який був "правою рукою" головнокомандувача Романа Шухевича.