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25 травня • оновлено в 17:02
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Світлана Гудкова
Світлана Гудкова
Журналіст Всі статті автора

В Україні запускають потяги та автобуси між регіонами. Як купити квиток і убезпечити себе в поїздці

  • В Україні поетапно знімають обмеження з пасажирських перевезень

  • З 22 травня дозволено приміське, внутрішньообласне та міжнародне сполучення автотранспортом

  • З 1 червня запустять міжобласні залізничні та автобусні перевезення

  • На деякі напрямки по Україні вже можна придбати квитки

  • У МОЗ України затвердили нові правила роботи для перевізників на час карантину

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Кабінет міністрів України опублікував поетапний план виходу пасажирського транспорту з карантину. Насамперед уже запрацював міський громадський транспорт і метро. А з червня українці можуть планувати поїздки до інших міст по всій Україні.

Як працюватимуть міжобласні перевезення й коли купувати квитки – дізнавався OBOZREVATEL.

Коли запрацює транспорт

Згідно з рішенням уряду відновлення руху транспорту відбуватиметься так:

  • з 22 травня відновились регулярні й нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньообласному й міжнародному сполученні;

  • з 25 травня – перевезення пасажирів у метро;

  • з 1 червня – залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому та міжобласному сполученні;

  • з 1 червня – міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом;

  • з 15 червня – приймання та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення авіаційним транспортом.

Етапи виходу з карантину пасажирських перевезень

Етапи виходу з карантину пасажирських перевезень

Міністерство інфраструктури

Квитки на дальні сполучення

З урахуванням того, що міжобласні перевезення запрацюють уже через тиждень, знайти квитки на автобус поки вкрай складно. Каси столичних автовокзалів не працюють, номери перевізників не відповідають.

Водночас на різних онлайн-сервісах уже можна купити квитки на різні напрямки по Україні на найближчі дати. Наприклад, в Одесу пропонують виїхати 26 травня за 400 грн, до Харкова квитки є на 29 травня за 350 грн, Львів на 26 травня за 500 грн, Дніпро за 650 грн та Івано-Франківськ за 750 грн.

В Україні запускають потяги та автобуси між регіонами. Як купити квиток і убезпечити себе в поїздці

busfor.ua

В Україні запускають потяги та автобуси між регіонами. Як купити квиток і убезпечити себе в поїздці

busfor.ua

В Україні запускають потяги та автобуси між регіонами. Як купити квиток і убезпечити себе в поїздці

busfor.ua

У самих онлайн-сервісах повідомили OBOZREVATEL, що вони є лише платформою для продажу квитків і не можуть відповідати за перевізників, які пропонують свої послуги до офіційного дозволу від уряду.

Чому ж продаж квитків став можливим, нам розповіли в одній зі столичних компаній, яка займається внутрішніми й міжнародними перевезеннями.

З урахуванням того, що з 22 травня були зняті обмеження з міжнародних перевезень автотранспортом, квитки можна придбати в ті міста, через які буде проходити рейс.

В Україні запускають потяги та автобуси між регіонами. Як купити квиток і убезпечити себе в поїздці

kiyavia.com

В Україні запускають потяги та автобуси між регіонами. Як купити квиток і убезпечити себе в поїздці

kiyavia.com

В Україні запускають потяги та автобуси між регіонами. Як купити квиток і убезпечити себе в поїздці

kiyavia.com

Наприклад, ви можете дістатися до Одеси автобусом, який далі їде в Молдову. Те ж стосується й інших міст. Однак, як нам розповіли в компанії, повне відновлення міжобласних перевезень вони очікують лише з 1 червня, і якщо той чи інший населений пункт не проходить через міжнародний маршрут, купити проїздний документ туди не вийде.

Стосовно залізничних квитків, як повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі Міністерства інфраструктури, нині питання узгоджується з областями, і вже найближчим часом УЗ повідомить про старт продажу.

Безпека

Звичайно, відновлення пасажирських перевезень не означає, що вони будуть відбуватись, як і до карантину.

У МОЗ України затвердили нові правила роботи автотранспорту, згідно з якими водії, касири та інші співробітники повинні будуть проходити щоденний температурний скринінг, а якщо температура перевищуватиме 37,2 – їх не пустять на роботу. У черзі біля кас пасажири повинні стояти на відстані півтора метра одне від одного, всі вони, так само, як і водії з касирами й диспетчерами, зобов'язані бути в масках.

Крім того, вводяться обмеження щодо заповнюваності автотранспорту. У разі здійснення перевезення в регіон, у якому не діють ослаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% від кількості місць для сидіння за умови розсадження пасажирів у шаховому порядку.

Схожі заходи безпеки будуть діяти й для залізничних перевезень, принаймні те, що стосується дезінфекції, температурного скринінгу працівників і маскового режиму.

Щодо правил безпеки для пасажирів і чи буде обмеження на перевезення за кількістю осіб, поки ведуться консультації з Міністерством охорони здоров'я.

Є можливість – не їдьте

Лікарі ж негативно ставляться до відновлення пасажирських перевезень. Інфекціоніст Дмитро Дудар у коментарі OBOZREVATEL заявив, що найкращий спосіб убезпечити себе від ймовірного зараження – не їздити.

Як пояснює лікар, статистика захворюваності, яку дають у МОЗ, не відображує реальної ситуації з зараження коронавірусом. Багато випадків нам невідомі досі, тому такі поїздки не можуть бути безпечними.

"Якщо все ж необхідно, звичайно, потрібно дотримуватися необхідної дистанції, носити маски та рукавички, користуватися санітайзером і максимально провітрювати рухомий склад", – говорить він.

На питання, які перевезення безпечніші, автобусні або залізничні, Дудар відповів: "Там, де можна максимально провітрювати й віддалитися від сусіда".

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
автобус Укрзалізниця транспорт
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