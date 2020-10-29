В Україні виділять близько 2 млрд гривень на новий метод тестування COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України направило запит до Кабінету міністрів на виділення близько двох мільярдів гривень на новий метод тестування коронавірусної інфекції – експрес-тест на антиген COVID-19.

Про це під час щоденного брифінгу 29 жовтня повідомив глава МОЗ Максим Степанов. Він висловив упевненість, що рішення буде підтримано членами уряду (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Степанов пояснив, що новий спосіб виявлення COVID-19 за допомогою тестів на антиген тільки з'явився у світі. Міністр вважає, що його необхідно ввести в Україні.

"Ми будемо вводити новий метод тестування, який тільки з'явився у світі – це швидкі тести на антиген, які, я вважаю, треба ввести в нашій країні. Ми вже подали відповідні зміни до певних постанов, а також запит для отримання додаткових коштів, це близько двох мільярдів гривень, які нам необхідні саме на боротьбу з ковідом. Левова частка – на цей метод тестування. Упевнений, що це рішення буде підтримано членами уряду", – заявив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Кабінет міністрів України на засіданні 28 жовтня продовжив дію режиму надзвичайного стану до кінця року. Це пов'язано з погіршенням ситуації з поширенням COVID-19.