В Україні від COVID-19 за добу померла рекордна кількість людей

В Україні встановлено новий рекорд зі смертності від коронавірусу за добу з початку пандемії – 256 жертв.

Смерть пацієнтів від ускладнень цієї хвороби за 17 листопада зафіксовано в кожній області. Про це свідчать дані МОЗ, а також сайту Ради національної безпеки та оборони.

Найбільше летальних випадків від COVID-19 минулої доби трапилося на Запоріжжі – 24, у Києві – 23, Полтавській області – 22, Дніпропетровській – 19, Житомирській – 17, Київській – 15, Харківській – 14 і Львівській – 13.

Щоденний приріст смертей від коронавірусу в Україні РНБО

Загалом за весь час розповсюдження в Україні коронавірусна інфекція вже забрала життя 10 112 громадян. Тоді як 259 079 українців змогли побороти її, зокрема, 8096 лише за минулу добу.

Дані щодо смертності від коронавірусу в Україні за добу 17 листопада РНБО

Зазначимо, що станом на ранок середи, 18 листопада в Україні офіційно зареєстровано 570 153 випадків COVID-19. За останню добу виявлено 12 496 нових заражень. Зокрема, захворіли 535 дітей та 529 медпрацівників.

Як повідомляв OBOZREVATEL: