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23 травня • оновлено в 10:10
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Тимур Григоренко

В Україні від COVID-19 померло 605 осіб: статистика МОЗ на 23 травня

  • Усього в Україні офіційно підтверджено 20 580 випадків COVID-19

  • У Києві за минулу добу коронавірусом заразилися 47 осіб

  • Загалом 6929 пацієнтів уже одужали, зокрема 1766 медпрацівників

  • У країні досліджено 277 712 зразків методом ПЛР

60.5т
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Станом на ранок суботи, 23 травня, в Україні офіційно підтверджено 20 580 випадків коронавірусу (COVID-19). З них 432 факти зараження були виявлені за минулу добу.

Про це повідомляє пресслужба Ради національної безпеки України. З моменту початку епідемії в країні від хвороби вже померли 605 (+17) .Водночас одужали 6929 (+344).

В Україні від COVID-19 померло 605 осіб: статистика МОЗ на 23 травня

Центр громадського здоров’я України додав, що усього в Україні досліджено 277 712 зразків методом ПЛР.

"Загалом захворіли 1494 дитини та 4000 медиків. На амбулаторному лікуванні 14 141 пацієнт, з них 1244 дитини та 3268 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6439 осіб, з них 250 дітей та 732 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 605 людей, із них 28 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років.

Загалом 6929 пацієнтів вже одужали, зокрема 1766 медпрацівників, – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

В Україні від COVID-19 померло 605 осіб: статистика МОЗ на 23 травня

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 853 (465 одужали);

  • Волинська обл. — 759 (182 одужали);

  • Дніпропетровська обл. — 865 (188 одужали);

  • Донецька обл. — 143 (57 одужали);

  • Житомирська обл. — 618 (284 одужали);

  • Закарпатська обл. — 1042 (263 одужали);

  • Запорізька обл. — 403 (226 одужали);

  • Івано-Франківська обл. — 1274 (625 одужали);

  • м. Київ — 2569 (351 одужав);

  • Київська обл. — 1375 (275 одужали);

  • Кіровоградська обл. — 466 (356 одужали);

  • Луганська обл. — 43 (33 одужали);

  • Львівська обл. — 1285 (259 одужали);

  • Миколаївська обл. — 280 (117 одужали);

  • Одеська обл. — 821 (120 одужали);

  • Полтавська обл. — 266 (219 одужали);

  • Рівненська обл. — 1368 (543 одужали);

  • Сумська обл. — 166 (112 одужали);

  • Тернопільська обл. — 1108 (758 одужали);

  • Харківська обл. — 892 (208 одужали);

  • Херсонська обл. — 177 (139 одужали);

  • Хмельницька обл. — 329 (89 одужали);

  • Черкаська обл. — 387 (232 одужали);

  • Чернівецька обл. — 2964 (782 одужали);

  • Чернігівська обл. — 127 (46 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 23 травня COVID-19 в світі заразилися вже більше 5 млн осіб.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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