В Україні від COVID-19 померло 605 осіб: статистика МОЗ на 23 травня

У Києві за минулу добу коронавірусом заразилися 47 осіб

Станом на ранок суботи, 23 травня, в Україні офіційно підтверджено 20 580 випадків коронавірусу (COVID-19). З них 432 факти зараження були виявлені за минулу добу.

Про це повідомляє пресслужба Ради національної безпеки України. З моменту початку епідемії в країні від хвороби вже померли 605 (+17) .Водночас одужали 6929 (+344).

Центр громадського здоров’я України додав, що усього в Україні досліджено 277 712 зразків методом ПЛР.

"Загалом захворіли 1494 дитини та 4000 медиків. На амбулаторному лікуванні 14 141 пацієнт, з них 1244 дитини та 3268 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6439 осіб, з них 250 дітей та 732 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 605 людей, із них 28 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років.

Загалом 6929 пацієнтів вже одужали, зокрема 1766 медпрацівників, – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 853 (465 одужали);

Волинська обл. — 759 (182 одужали);

Дніпропетровська обл. — 865 (188 одужали);

Донецька обл. — 143 (57 одужали);

Житомирська обл. — 618 (284 одужали);

Закарпатська обл. — 1042 (263 одужали);

Запорізька обл. — 403 (226 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1274 (625 одужали);

м. Київ — 2569 (351 одужав);

Київська обл. — 1375 (275 одужали);

Кіровоградська обл. — 466 (356 одужали);

Луганська обл. — 43 (33 одужали);

Львівська обл. — 1285 (259 одужали);

Миколаївська обл. — 280 (117 одужали);

Одеська обл. — 821 (120 одужали);

Полтавська обл. — 266 (219 одужали);

Рівненська обл. — 1368 (543 одужали);

Сумська обл. — 166 (112 одужали);

Тернопільська обл. — 1108 (758 одужали);

Харківська обл. — 892 (208 одужали);

Херсонська обл. — 177 (139 одужали);

Хмельницька обл. — 329 (89 одужали);

Черкаська обл. — 387 (232 одужали);

Чернівецька обл. — 2964 (782 одужали);

Чернігівська обл. — 127 (46 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 23 травня COVID-19 в світі заразилися вже більше 5 млн осіб.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!