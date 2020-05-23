В Україні від COVID-19 померло 605 осіб: статистика МОЗ на 23 травня

Станом на ранок суботи, 23 травня, в Україні офіційно підтверджено 20 580 випадків коронавірусу (COVID-19). З них 432 факти зараження були виявлені за минулу добу.
Про це повідомляє пресслужба Ради національної безпеки України. З моменту початку епідемії в країні від хвороби вже померли 605 (+17) .Водночас одужали 6929 (+344).
Центр громадського здоров’я України додав, що усього в Україні досліджено 277 712 зразків методом ПЛР.
"Загалом захворіли 1494 дитини та 4000 медиків. На амбулаторному лікуванні 14 141 пацієнт, з них 1244 дитини та 3268 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6439 осіб, з них 250 дітей та 732 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 605 людей, із них 28 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років.
Загалом 6929 пацієнтів вже одужали, зокрема 1766 медпрацівників, – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 853 (465 одужали);
Волинська обл. — 759 (182 одужали);
Дніпропетровська обл. — 865 (188 одужали);
Донецька обл. — 143 (57 одужали);
Житомирська обл. — 618 (284 одужали);
Закарпатська обл. — 1042 (263 одужали);
Запорізька обл. — 403 (226 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1274 (625 одужали);
м. Київ — 2569 (351 одужав);
Київська обл. — 1375 (275 одужали);
Кіровоградська обл. — 466 (356 одужали);
Луганська обл. — 43 (33 одужали);
Львівська обл. — 1285 (259 одужали);
Миколаївська обл. — 280 (117 одужали);
Одеська обл. — 821 (120 одужали);
Полтавська обл. — 266 (219 одужали);
Рівненська обл. — 1368 (543 одужали);
Сумська обл. — 166 (112 одужали);
Тернопільська обл. — 1108 (758 одужали);
Харківська обл. — 892 (208 одужали);
Херсонська обл. — 177 (139 одужали);
Хмельницька обл. — 329 (89 одужали);
Черкаська обл. — 387 (232 одужали);
Чернівецька обл. — 2964 (782 одужали);
Чернігівська обл. — 127 (46 одужали).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 23 травня COVID-19 в світі заразилися вже більше 5 млн осіб.
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