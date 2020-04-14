В Україні від COVID-19 померли майже 100 людей: МОЗ назвало вирішальний фактор

Станом на 14 квітня від коронавірусу в Україні померли 98 осіб. 79% жертв мали паралельно інші важкі захворювання.

Як сказано на сторінці Центру громадського здоров'я МОЗ в Facebook, більшість померлих страждали від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, новоутворень, захворювань нирок, легенів і ожиріння.

В цілому частка хвороб становила (одна або кілька):

серцево-судинні – 74%

поєднані захворювання – 29%

цукровий діабет – 22%

захворювання легенів – 9%

новоутворення – 8%

захворювання нирок – 7%

Загальний показник летальності в Україні становить 2,9%.

Як писав OBOZREVATEL, станом на вівторок, 14 квітня, в Україні офіційно підтверджено 3 372 випадки зараження коронавірусом COVID-19.

З них 270 випадків виявлені за минулу добу. Всього в Україні від інфекції померли 98 осіб, а вилікувалися вже 119.

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