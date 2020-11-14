В Україні COVID-19 убив 258 медпрацівників, – Степанов

За час пандемії в Україні коронавірус виявили у 26 422 медичних працівників, з них 258 людей померло.

Про це 14 листопада заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу. Він закликав підтримати медпрацівників у боротьбі з коронавірусом, дотримуючись правил карантину, щоб сповільнити ріст захворюваності (щоби подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Степанов наголосив, що зарплата медиків і надалі зростатиме, проте наголосив на тому, що "не все міряється грошима".

"Вони (медпрацівники, – ред.) отримують дуже важке психологічне навантаження, працюючи з хворими на COVID-19", – сказав він.

Міністр вкотре нагадав, що найкращим способом знизити захворюваність в Україні є запровадження повного локдауну. Проте економіка нашої країни не витримає такого. Саме тому Кабмін запровадив карантин вихідного дня. За інформацією вітчизняних епідеміологів, навіть один день карантину вплине на зменшення захворюваності.

Окремо Степанов звернувся до мерів, у яких попереду другий тур місцевих виборів.

"У мене до вас єдине прохання – почніть ставитися до своїх виборців як до людей, а не як до електорату. Життя і здоров'я будь-якої людини набагато вище, ніж будь-які передвиборчі речі", – наголосив він.

Раніше OBOZREVATEL в Україні 14 листопада почав діяти карантин вихідного дня. Згідно з рішенням уряду, він триватиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка в найближчі три тижні – до 30 листопада. Однак не всі міста погодилися піти на посилення обмежень. Так, у Львові, Одесі, Дніпрі, Черкасах, Чернігові, Рівному, Мукачево, Івано-Франківську та Слов'янську мери відмовилися виконувати постанову Кабінету міністрів.

Поліція вже у перший день нових карантинних заходів почала штрафувати порушників. Зокрема, покарання отримало одне зі столичних кафе, розташоване на площі Льва Толстого.