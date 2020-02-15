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15 лютого • оновлено в 23:10
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В Україні – весна, а у Європі – циклон: синоптикиня уточнила прогноз погоди

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Значну частину Європи днями накриє потужний циклон з ураганними вітрами, проте Україну він не торкнеться.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами,в Україну не дотягне ні вітром, ні дощем, оскільки встане на захист антициклон. Натомість циклон вируватиме у Ісландії, Британії, країнах Скандинавії та частині Європи.

Діденко повідомила, что в Україні опадів та сильного вітру спостерігатися не буде, українців чекає тепла погода.

В Україні – весна, а у Європі – циклон: синоптикиня уточнила прогноз погоди

Синоптикиня уточнила, что протягом 16 лютого температура повітря складе 4-9 градусів тепла, трохи свіжіше буде у східних областях, там покаже 2-4 градуси з позначкою плюс.

За словами Діденко, в столиці буде пахнути весною. Киян чекатиме суха погода з температурою повітря +6. Наголошується, що в понеділок відчутно посилиться вітер.

Дивіться відео за темою:

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами метеорологів, у 2020 році в Україні знову передбачаються погодні аномалії – осінь, ймовірно, затягнеться аж до Нового року.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Погода в Києві
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
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