В Україні ведуть дискусії про введення "чорної" зони карантину, – Рубан
В урядових колах переконані, що в Україні потрібно посилювати карантинні обмеження через ситуацію з коронавірусом, яка набуває критичного характеру.
Однак поки тривають дискусії щодо того, буде це "чорна" зона по всій країні або короткочасний локдаун. Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.
За його словами, нині ці варіанти введення обмежень перебувають на стадії обговорення. Проте якщо буде ухвалено відповідне рішення, то його виконання є обов’язковим.
"Я знаю, що з приводу цього ("чорної" зони. – Ред.) ведеться дискусія, що це один із варіантів впровадження короткочасних локдаунів. Але, як показує практика різних країн, це малоефективний засіб і призводить до зниження соціальної активності", – пояснив Рубан.
Нагадаємо, що в Україні поки запроваджено так званий світлофорний принцип поділу регіонів на рівні епідемічної небезпеки. У країні діють "зелена", "жовта", "помаранчева" та "червона" карантинні зони.
Підкреслимо, що кількість заражень COVOD-19 в Україні останніми днями лише зростає, і 4 листопада вона встановила черговий рекорд – 9524 діагностовані випадки коронавірусної хвороби. Загалом у країні підтверджено 420 617 заражень. Вірус забрав життя вже 7731 людини, а 176 404 пацієнти змогли вилікуватися.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
ЗМІ заявили, що в Україні незабаром нібито планують ввести ще жорсткіші карантинні обмеження в умовах пандемії коронавірусу. Серед них обговорюється варіант "карантину вихідного дня", запровадження комендантської години й дії "помаранчевої" епідемічної зони по всій країні.
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив, що в Україні через зростання кількості нових заражених коронавірусом можуть ввести карантин вихідного дня. За його словами, МОЗ 4 листопада має намір просити Кабмін про посилення обмежень у країні.