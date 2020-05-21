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21 травня • оновлено в 12:34
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В Україні вдарять заморозки: синоптики дали несподіваний прогноз на п'ятницю

6.3т
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З п’ятниці, 22 травня, в Україні знову погіршиться погода. Вона буде дощовою, тоді як уже цієї ночі у західних та північних областях очікуються значні заморозки.

Таке попередження зробили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій. А синоптики Укргідрометцентру дали детальний прогноз по областях:

  • По всій території країни 22 травня очікуються дощі;

  • Температура повітря вночі опуститься до +3 градусів, зокрема, на заході;

  • А вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +10 на півночі до +18 на півдні.

Як зазначають у ДСНС, із 21 по 23 травня вночі у західних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі 0… +3 градуси. Крім того, аналогічна ситуація буде спостерігатися в північних областях та Карпатах (І рівень небезпечності, жовтий).

В Україні вдарять заморозки: синоптики дали несподіваний прогноз на п'ятницю

За даними ж синоптиків, 22 травня в Україні дещо очікується мінлива хмарність.

У п’ятницю вночі буде без опадів, лише в Чернігівській та Сумській областях подощить. Удень загалом по країні, крім півдня та крайнього заходу, теж пройде невеликий дощ.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +3… +7, на півдні країни +4… +9 градусів. В західних областях на поверхні ґрунту, у Карпатах місцями і в повітрі заморозки. Однак вдень по країні очікується комфортні +11… +19 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця травня Україну очікують дощі, заморозки та спека до +25. Такий прогноз дали українські синоптики. А от на півдні країни дощів буде мало.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
ГосЧС Укргідрометцентр синоптик погода
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