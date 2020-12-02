В Україні вдарять морози: синоптик заявив про хвилі похолодання у грудні

В Україні починаючи з вівторка, 8 грудня, очікується погіршення погоди, а саме – різке зниження температури.

Так, у деяких регіонах вночі стовпчики термометрів опустяться до -5, а місцями й до 9-11 градусів морозу. Таким прогнозом поділився народний синоптик Леонід Горбань у коментарі "Апострофу".

Він зазначив, що перші морози протримаються до середини грудня. Тоді як із 14 числа першого місяця зими в країні знову потеплішає до +1... +6 градусів.

Далі, за словами Горбаня, Україну накриє друга хвиля морозів – 18 грудня стовпчики термометрів показуватимуть -7 градусів удень і до 10-13 нижче нуля вночі.

Невелике підвищення температури до -2... -3 градусів синоптик прогнозує 21-22 грудня. Однак уже до 26 грудня знову повернуться морозні -7.

Кінець місяця, підкреслює Горбань, буде з плюсовою температурою – приблизно +1... +2 градуси.

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