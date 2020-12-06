В Україні вдарять міцні морози: синоптики уточнили прогноз

У неділю, 6 грудня, погода в Україні обіцяє бути переважно сонячною і без опадів. Водночас уже в ніч на 7-ме число у країні вдарять доволі сильні морози – до -14 градусів.

Зокрема, ще звечора подекуди стовпчики термометрів опустяться до -10. Такий прогноз на День Збройних сил дає сайт Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, похмуро цього дня буде лише в західних і північно-західних регіонах країни.

На більшості території півночі та сходу очікується -1… -3, на півдні в межах від -1 до +4 градусів. В центрі – 0… -2. На заході хоч і хмарно, але тепліше – +1… +3, а в Ужгороді взагалі +9… +11 градусів.

Водночас в західних і північних регіонах, а також у Приазов'ї місцями спостерігатимуться пориви південно-східного вітру 7-12 м/с.

У Києві 6 грудня погода буде ясна і без опадів, ранкові -7 градусів змінять денні -2… -4.

За словами народної синоптикині Наталії Діденко, ясну погоду 6 грудня в Україні зумовив потужний антициклон. Хоча повітряна маса арктичного походження "врізала" ранковим морозом.

На своїй сторінці у Facebook синоптикиня анонсувала, що з понеділка в Україні буде так само сухо, холодно й вітряно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики прогнозували, що в Україні погода 5-6 грудня буде відрізнятися відсутністю суттєвих опадів у більшості областей. Водночас регіони накриють нав'язливі тумани, які разом із вологістю можуть утворити ожеледь на дорогах.