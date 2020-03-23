В Україні вдарить мороз -8: де похолодає найбільше

В Україні в понеділок, 23 березня, очікується морозна й дуже вітряна погода. У більшості регіонів хоч і без опадів, але в Карпатах можливий мокрий сніг.

На зміну нічним -3… -8 градусам удень прийде незначне підвищення температури до 0… +5, а у південній частині, на Дніпропетровщині та Донеччині до +2… +7 градусів. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру на сторінці у Facebook.

Якщо уночі в східних, більшості західних, Вінницькій та Дніпропетровській областях ще трохи сніжило, то на решті території і вдень по всій Україні опадів не передбачається. На дорогах, крім півдня, місцями спостерігатиметься ожеледиця.

В Україні вдарить мороз -8 і очікується сильний вітер

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень на півдні та південному сході пориви можуть сягати 15-20 м/с.

Що важливо, у Карпатах вдень пройде невеликий сніг, хуртовина. Температура уночі там сягнула -7… -12, а вдень протримається на рівні -3… -8 градусів.

Погода в Україні 23 березня meteo.gov.ua

Водночас синоптикиня Наталія Діденко зауважила, що у Всесвітній день метеоролога, який припадає на 23 березня, погоду в країні визначатиме антициклон на ім'я Юрген, який і несе із півночі холод та морози.

Згідно з її прогнозом на сторінці у Facebook, важке холодне повітря антициклону витисне сніг із нашої території й у більшості областей навіть світитиме сонце, і тільки в районі Карпат ще сніжитиме.

Синоптикиня підкреслила, що прохолоди понеділку додаватиме і східний, поривчастий, аж до сильного, вітер.

Погода в Україні 23 березня Facebook/Наталія Діденко

Порівняно із попереднім днем, у Києві 23 березня вже буде сухо, навіть із сонцем, але холодно та вітряно. Із нічних -4 градусів вдень повітря прогріється до +2… +4 градусів. Водночас на дорогах можлива ожеледиця.

"Така холодна погода втримається у першу половину тижня. Не легковажте своїм здоров’ям та прогнозом погоди. І нагорода не забариться – вже з четверга в Україні потепліє", – обнадіяла синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві вранці в неділю, 22 березня, несподівано для кінця цього місяця засніжило. Жителі столиці почали публікувати в мережі вражаючі кадри аномальної погоди.

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