В Україні вакцину проти коронавірусу випробують на добровольцях

Україна готується до випробовувань вакцини європейського виробництва проти COVID-19 на добровольцях.

Про це повідомила директорка Державного експертного центру МОЗ України Тетяна Думенко в ефірі програми "Право на владу" на 24 каналі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За її словами, наразі 25 інфекцій, окрім COVID-19, світ долає завдяки щепленням. Вакцина – найдешевший і найефективніший метод подолання будь-якої епідемії, вважає вона. Проте очікувати вакцину проти коронавірусу з доведеною ефективністю, яка пройшла три фази, раніше 2021 року не варто.

Першу заявку на проведення дослідження третьої фази вакцини європейського виробника МОЗ вже отримала, наразі у відомстві працюють над експертизою цих матеріалів, розповіла Думенко. Якщо безпека проведення дослідження підтвердиться, участь у тестуванні візьмуть 4,2 тисячі українських добровольців.

Повна інформація про всі дослідження буде зібрана у реєстрі клінічних досліджень – вона стане доступною після наказу Міністерства охорони здоров'я.

Для участі в тестуванні розглядаються клінічні центри з відповідальними дослідниками у Києві, Вінниці, Львові та Івано-Франківську, уточнила директорка експертного центру.

За її словами, це будуть найближчі точки регіону, але в МОЗ очікують більшої кількості досліджень, оскільки українці відомі на міжнародному ринку як спеціалісти у цій галузі.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що, за словами академіка Національної академії наук Сергія Комісаренка, Україна здатна створити вакцину від коронавірусу, але головна проблема полягає в тому, що запустити її у виробництво не вийде: наша країна не має права працювати з вірусами.