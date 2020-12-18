В Україні в жовтні зафіксували рекордний приріст смертей, – Компанієць

У жовтні поточного року в Україні зафіксували рекордний приріст смертей.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав економіст, керівник приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць. За його словами, за вказаний місяць кількість смертей (59,1 тис.) майже дорівнює показнику 2013 року (60,6 тис.) (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

На той період також враховувались смерті українців у тимчасово окупованих Криму та на окремих територіях Донецької та Луганської областей, наголосив він.

"За попередніми даними в листопаді ситуація з приросту смертей буде ще гіршою. Кількість зареєстрованих смертей у 2020 році (485,7 тис.) вже майже наздогнали показник 2019 року (486,8 тис.) попри локдаун", – сказав Компанієць.

Раніше заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Олександр Гладун сказав, що Україна перебуває в глибокій демографічній кризі – населення країни скоротилося до менше ніж 42 млн осіб.

Серед причин цього фахівець назвав високу смертність, низьку народжуваність і еміграцію головними причинами демографічної кризи.

За словами Гладуна, в Україні всі складові демографічного процесу перебувають "у кризовому стані", смертність "вища, ніж в європейських країнах", а міграційні процеси зараз "не можна навіть оцінити".

Статистика смертності в Україні Facebook Volodymyr Kompaniiets

Статистика смертності в Україні Facebook Volodymyr Kompaniiets

Економіст прокоментував смертність в Україні Facebook Volodymyr Kompaniiets

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка-імунологиня Алла Волоха пояснила, чому в нашій країні статистика показує зниження кількості захворювань на коронавірус, а смертність від хвороби зростає. На її думку, це відбувається через відстрочений у часі ефект.

"Оскільки захворювання протікає досить довго, це, напевне, відголоски попереднього підйому захворюваності", – пояснила вона.