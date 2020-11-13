В Україні в суботу спрогнозували хмарну погоду з морозами до 5 градусів

Юрій Сергієнко Суспільство 21:22, 13.11.2020 Оновлено: 22:12, 13.11.2020

Погода в Україні в суботу, 14 листопада буде хмарною, за винятком східних областей, але без опадів.

Як повідомляється на сайті Українського гідрометцентру, вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до 3 тепла, на сході -3 -5.

Вдень по країні синоптики прогнозують від 5 до 8 тепла, на заході до +9.

У Києві в суботу вночі від 0 до 2 тепла, вдень +4 +6.

Прогноз погоди в Україні на суботу, 14 листопада.
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко спрогнозувала на 14 і 15 листопада морозну погоду. У північні регіони атмосферний фронт принесе дощ і місцями навіть мокрий сніг.

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