В Україні в суботу спрогнозували хмарну погоду з морозами до 5 градусів
Максимальна температура повітря вдень сягне 9 градусів
Морози очікуються в нічний час
Погода в Україні в суботу, 14 листопада буде хмарною, за винятком східних областей, але без опадів.
Як повідомляється на сайті Українського гідрометцентру, вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до 3 тепла, на сході -3 -5.
Вдень по країні синоптики прогнозують від 5 до 8 тепла, на заході до +9.
У Києві в суботу вночі від 0 до 2 тепла, вдень +4 +6.
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко спрогнозувала на 14 і 15 листопада морозну погоду. У північні регіони атмосферний фронт принесе дощ і місцями навіть мокрий сніг.