В Україні в суботу спрогнозували хмарну погоду з морозами до 5 градусів

Погода в Україні в суботу, 14 листопада буде хмарною, за винятком східних областей, але без опадів.

Як повідомляється на сайті Українського гідрометцентру, вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до 3 тепла, на сході -3 -5.

Вдень по країні синоптики прогнозують від 5 до 8 тепла, на заході до +9.

У Києві в суботу вночі від 0 до 2 тепла, вдень +4 +6.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко спрогнозувала на 14 і 15 листопада морозну погоду. У північні регіони атмосферний фронт принесе дощ і місцями навіть мокрий сніг.