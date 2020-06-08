В Україні в розпал пандемії відкрився купальний сезон: що коїться на пляжах

В Україні, через спекотну погоду в перші дні літа й незважаючи на розпал поширення коронавірусу, відкрили купальний сезон.

Заповнені відпочивальниками не тільки пляжі в популярних курортних селищах біля моря, але й столичні. До того ж, навіть у тих зонах відпочинку, де це заборонено, повідомляє "Апостроф" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Наприклад, у вихідні на Трійцю кияни купалися і загоряли на пляжі біля Оболонської набережої. Люди не тільки не звертали уваги на попереджувальні таблички про заборону купатися, але й не дотримувалися карантинних заходів.

У Києві відкрили пляжний сезон Апостроф/Олександр Гончаров

Так, серед відпочивальників майже нікого не було в захисних масках, люди не дотримувалися соціальної дистанції і збиралися великими компаніями.

У Києві відкрили пляжний сезон Апостроф/Олександр Гончаров

Потихеньку відкривається курортний сезон і на узбережжі Азовського моря в Кирилівці, що в Запорізькій області. Там на Трійцю, 7 червня, люди стали заїжджати на бази відпочинку та в приватні пансіонати.

У Києві відкрили пляжний сезон Апостроф/Олександр Гончаров

Як пише РІА "Мелітополь", до моря почали їхати жителі жителі Полтави, Харкова, Дніпра. Але на відміну від попередніх років, коли центральний пляж був забитий відпочивальниками, цьогорік на ньому людей не так вже й багато, зате більше переповнені менші пляжі.

У Києві відкрили пляжний сезон Апостроф/Олександр Гончаров

Наприклад, на Федотовій косі власники баз відпочинку навіть завбачливо розставили навіси зі шезлонгами на дистанцію більше 2 метрів, дотримуючись вимог карантину.

На косі запрацювали торгові точки, чебуречні і навіть атракціони. Там також почали "курсувати" продавці напоїв і закусок: вони одягнені в помаранчеві жилети, але працюють без рукавичок і масок.

У Кирилівці пляжі на Федотовій косі користуються більшим попитом, ніж центральний ria-m.tv

У Кирилівці пляжі на Федотовій косі користуються більшим попитом, ніж центральний ria-m.tv

У Кирилівці пляжі на Федотовій косі користуються більшим попитом, ніж центральний ria-m.tv

У Кирилівці пляжі на Федотовій косі користуються більшим попитом, ніж центральний ria-m.tv

У Кирилівці пляжі на Федотовій косі користуються більшим попитом, ніж центральний ria-m.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна починає відновлювати авіасполучення, яке було припинено через пандемію коронавірусу. Але не всі українці захочуть їхати в інші країни – багато хто вирішить відпочити на Батьківщині. Про те, де можна провести відпустку в Україні та які місця обов'язково варто відвідати – читайте в нашому матеріалі.

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