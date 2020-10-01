В Україні в п'ятницю прогнозують дощі: на охопленій вогнем Луганщині – сухо і вітряно

Погода в Україні в п'ятницю, 2 жовтня, буде переважно дощовою, температура повітря вдень досягне максимум 22 градусів тепла.

Вітер 7-12 м/с, на сході, де вирують лісові пожежі, місцями пориви 15-20 м/с, повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Загалом по країні невеликі дощі, місцями з грозами, у західних областях – помірні опади, у Карпатах – значні дощі.

Температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, удень – +14+19, на півдні – до 22 градусів. У Карпатах уночі та вдень 5-10 градусів тепла.

У Києві в п'ятницю дощі, уночі – від 10 до 12 градусів, удень – +15+17.

Прогноз погоди на 2 жовтня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні в Україні буде справжня осіння погода з усіма своїми примхами. Українців чекають як теплі сонячні дні, так і похмурі – з дощами і холодними вітрами.

Нагадаємо, що в Луганській області в кількох районах загорілися ліси, зафіксовано 146 пожеж, з них 116 ліквідовано.