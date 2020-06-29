В Україні в п'яти областях не зафіксували нові випадки зараження на COVID-19

Тимур Григоренко Суспільство 12:49, 29.06.2020 Оновлено: 12:50, 29.06.2020

За минулу добу, 28 червня, в Україні в п'яти областях не зафіксували жодного нового випадку зараження на коронавірус (COVID-19).

За даними Центру громадського здоров'я це – Дніпропетровська, Кіровоградська, Луганська, Херсонська і Черкаська області.

Відзначається, що станом на ранок 29 червня чотири регіони не надали дані про одужання або летальні випадки. Тільки на Кіровоградщині за добу померли чотири пацієнта.

Додамо, що найбільше нових випадків зараження виявили на Львівщині, Волині та Рівненщині.

Коронавірус в Україні
Центр громадського здоров'я

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на понеділок, 29 червня, коронавірус в Україні виявлено у 43 628 осіб. З них у 646 пацієнтів хвороба підтвердилася за останню добу.

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