В Україні в липні можуть посилити карантин, – Милованов

В Україні в липні можуть посилити карантин через пандемію коронавірусу (COVID-19).

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як заявив в інтерв'ю "Сегодня" колишній міністр економіки України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, є три сценарії захворюваності на COVID-19 – чорний, жовтий і зелений, і Україна йде за жовтим.

"Середній сценарій – жовтий – це коли кількість нових заражених від одного хворого падає на 20%", – зазначив він.

Однак, за словами Милованова, є ймовірність введення повторного жорсткого карантину, і це може відбутися в липні, найближчим часом.

"Може таке бути, що карантин посилять. Коли динаміка захворюваності посилюється і ми бачимо спалах, тоді потрібно вводити обмеження... Ми зрозуміємо, що якщо в регіонах, містах або в селах кількість хворих на 100 тисяч більша від критичного показника, то там будуть жорсткіші заходи", – сказав ексміністр.

Він додав, що зараз цей поріг становить 8 хворих на 100 тисяч.

"Далі треба дивитися на динаміку... Можливо, в якомусь місті не вісім на 100 тис. населення, а три, але ми бачимо, що динаміка щодня зростає удвічі. Тоді там вже треба вживати заходів. Десь може бути 9 на 100 тисяч, але динаміка захворювань зменшується", – пояснив Милованов.

На його думку, правильно вводити карантин не на рівні регіонів, а навіть по містах і селах.

"Уже були випадки, коли в селі багато було хворих і його закривали, і в середині села люди теж були на самоізоляції. Припустімо, 10% хворих жителів села перебувають на самоізоляції – хтось одужує, комусь потрібна госпіталізація – через два-чотири тижні ситуація нормалізується, нових випадків немає – тоді можна село відкривати. Заходи повинні бути дуже цільовими, таргетованими на конкретну ситуацію, в конкретному населеному пункті. Тобто треба дивитися по групах людей, які живуть разом і можуть легко передати одне одному вірус", – підкреслив ексглава Мінекономіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL: