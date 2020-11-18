В Україні в четвер вдарить мороз до -14. Карта

В Україні в четвер, 19 листопада, похолодає на території всієї країни, місцями мороз сягне 14 градусів.

За даними Українського гідрометцентру, загалом по Україні очікується сонячна погода без опадів (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Вранці і ввечері місцями можлива ожеледиця.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 тепла до 4 морозу, на сході -10 -14.

Вдень по країні від 2 до 5 тепла, в східних областях 1-4 морозу, на заході буде тепліше всього – 6-9 градусів.

У Києві в четвер 1-3 морозу вночі і від 2 до 4 тепла вдень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили про магнітні бурі 19 листопада.