В Україні уже в шістьох людей запідозрили коронавірус: нові дані

В Україні уже в шістьох осіб запідозрили захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це заявив заступник міністерки охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо ситуації із коронавірусом у державі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Є шість підозр, області я не буду називати. Ми будемо фіксувати і говорити про кожен випадок", – наголосив він.

В Україні уже в шістьох людей запідозрили коронавірус. Ілюстрація

Ляшко додав, що ніхто не хоче, аби в Україні повторилися ситуації, коли люди здіймали паніку, тому озвучуватиметься вже остаточна статистика.

Зі свого боку представник Всесвітньої організації охорони здоров'я, лікар Ярно Хабіхт не виключив, що в Україні буде зафіксовано багато випадків зараження коронавірусом. Однак, за його словами, країна готова боротися з хворобою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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