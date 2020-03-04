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4 березня • оновлено в 17:03
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В Україні уже в шістьох людей запідозрили коронавірус: нові дані

99.6т
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В Україні уже в шістьох осіб запідозрили захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це заявив заступник міністерки охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо ситуації із коронавірусом у державі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Є шість підозр, області я не буду називати. Ми будемо фіксувати і говорити про кожен випадок", – наголосив він.

В Україні уже в шістьох людей запідозрили коронавірус. Ілюстрація

В Україні уже в шістьох людей запідозрили коронавірус. Ілюстрація

Ляшко додав, що ніхто не хоче, аби в Україні повторилися ситуації, коли люди здіймали паніку, тому озвучуватиметься вже остаточна статистика.

Зі свого боку представник Всесвітньої організації охорони здоров'я, лікар Ярно Хабіхт не виключив, що в Україні буде зафіксовано багато випадків зараження коронавірусом. Однак, за його словами, країна готова боротися з хворобою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Гладка Антоніна
Гладка Антоніна
На фото с Черновцов в палате с больным коронавирусом запечатлён медработник без средств индивидуальной защиты. Он ведь будет разносчиком вируса. Или медработника подсели в бокс на 14 дней?
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Serov Oleg
Serov Oleg
пахнет бунтом в гуляй-поле....
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Petrova Anula
Petrova Anula
Всё правильно Кличко в своё время сказал:"Готовьтесь к земле!"
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