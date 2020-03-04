В Україні уже в шістьох людей запідозрили коронавірус: нові дані

В Україні уже в шістьох осіб запідозрили захворювання на коронавірус COVID-19.
Про це заявив заступник міністерки охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо ситуації із коронавірусом у державі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Є шість підозр, області я не буду називати. Ми будемо фіксувати і говорити про кожен випадок", – наголосив він.
В Україні уже в шістьох людей запідозрили коронавірус. Ілюстрація
Ляшко додав, що ніхто не хоче, аби в Україні повторилися ситуації, коли люди здіймали паніку, тому озвучуватиметься вже остаточна статистика.
Зі свого боку представник Всесвітньої організації охорони здоров'я, лікар Ярно Хабіхт не виключив, що в Україні буде зафіксовано багато випадків зараження коронавірусом. Однак, за його словами, країна готова боротися з хворобою.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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З'ясувалося, що із першим в Україні пацієнтом із Чернівців, у якого діагностували китайський коронавірус COVID-19, контактували ще 35 осіб.
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