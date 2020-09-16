В Україні увірвуться заморозки і дощі: синоптики уточнили, де і коли зіпсується погода

Атмосферний фронт принесе в Україну похолодання, дощі з грозами і штормовий вітер.

У четвер, 17 вересня, дощі, подекуди з грозою, очікуються в північних областях, на заході, а також у Вінницькій, місцями в Черкаській і Полтавській областях, повідомляється в Telegram-каналі синоптика Наталії Діденко.

При цьому на півдні, сході, в Дніпрі і Кропивницькому – без істотних опадів.

На заході і півночі країни вітер буде північно-західним, він посилиться до штормових значень.

Температура повітря 17 вересня ще буде високою – вдень від 25 до 30 градусів, але вже в західних областях почнеться похолодання до +20+23.

У Києві в четвер очікується дощ з грозою, температура повітря досягне 29 тепла. Північно-західний вітер посилиться до 15 м/с.

У той же час Укргідрометцентр прогнозує на 17 вересня по Україні мінливу хмарність, північно-західний вітер 5-10 м/с, на заході та півночі пориви до 15-20 м/с.

Короткочасні дощі, місцями з грозами, очікуються в західних, північних, а також Вінницькій областях. Температура повітря вдень 22-25 тепла, на півдні та сході до +29. На заході 19-24 тепла.

У Києві синоптики спрогнозували мінливу хмарність, вдень очікується короткочасних дощ. Вітер південно-західний 5-10 м/с, вдень пориви до 20 м/с. Температура повітря прогріється до 27-29 тепла.

У свою чергу Наталія Діденко уточнила, що похолодання посилиться 18 і 19 вересня до 12-17 тепла в більшості областей.

У неділю, 20 вересня, похолодання затримається – синоптик прогнозує 20-24 тепла на півдні і південному сході.

Заморозки можливі 18 вересня в західних областях, а в ніч на 19 вересня в більшості областей, крім південних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні у вересні очікується дощовою, але теплою. Опади в деяких містах розпочнуться вже з першого дня осені, а температура повітря протягом місяця буде коливатися від +15 до +32 градусів.