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10 березня • оновлено в 05:04
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В Україні увірветься тепло: синоптики уточнили прогноз погоди

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У вівторок, 10 березня, в Україні очікується тепла та сонячна погода.

Як передає Укргідрометцентр, дощів не очікується ні в одній з областей країни.

Найтепліше буде в південних, центральних і східних регіонах, де повітря прогріється від +13 до +19 градусів.

У західних, а також у Житомирській і Вінницькій областях очікується від +8 до +13 градусів. У Києві буде від +11 до +13.

Погода в Україні

Погода в Україні

meteo.gov.ua

Однак уже в середу, 11 березня, в Україні можливі невеликі опади, які будуть супроводжуватися зниженням температури. Виняток – південні регіони.

Погода в Україні

Погода в Україні

meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні, яка очікується навесні 2020 року, може призвести до подальшої серйозної посухи.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
Укргідрометцентр
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