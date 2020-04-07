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7 квітня • оновлено в 13:28
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В Україні увірветься тепло до +21: де прогріє

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У середу, 8 квітня, в Україні буде сонячна і дуже тепла погода, повітря прогріється до +21 градуса.

Погодні умови обіцяють бути максимально комфортними. Такий прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру.

  • На всій території не прогнозують ні опадів, ні хмарності

  • Найтепліше буде на заході країни, а на сході, навпаки, прохолодно.

  • Вночі поки збережуться заморозки. Температурний мінімум складе -4 градуси.

  • Максимальну температуру прогнозують в Закарпатській областідо +21.

В Україні увірветься тепло до +21: де прогріє

В Україні увірветься тепло до +21: де прогріє

mayupravo.com

На заході прогріє все регіони. У Львівській та Івано-Франківській областях стовпчики термометрів покажуть +19...+ 20. На Закарпатті буде +21. В інших областях – на кілька позначок нижче.

У Житомирській та Вінницькій областях очікується до +20. На Київщині буде максимум +19.

Погода 8 квітня

Погода 8 квітня

Скріншот

У центральних регіонах – Полтавській, Кіровоградській та Черкаській областях – трохи прохолодніше – до +16 ... + 18. Таку ж температуру покажуть стовпчики термометрів і на півночі країни.

У східних і південних областях прогнозують від +16...+19 вдень. Мінімальна температура до -4 очікується на Луганщині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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