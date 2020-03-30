Головна Новини
30 березня • оновлено в 14:38
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні увірветься сніг: з'явився свіжий прогноз синоптиків

714
Читати матеріал російською

В останній день місяця, у вівторок, 31 березня, в Україні буде мінлива погода – частину регіонів накриють дощі зі снігом, в інших же буде сонячно з проясненнями.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Погодні умови помітно зіпсуються.

  • Так, температурний максимум складе 9 градусів тепла на сході країни.

  • Вночі майже у всіх регіонах очікуються заморозки.

  • Дощі з мокрим снігом накриють 31 березня центральні і південні області, в інших частинах країнисухо.

  • На Закарпатті очікується снігопад. На заході буде найхолодніше – до -5.

В Україні увірветься сніг: з'явився свіжий прогноз синоптиків

В Україні увірветься сніг: з'явився свіжий прогноз синоптиків

Дзеркало тижня

У західних областях вночі буде -4 ...- 5. Вдень температура повітря підніметься до +5. На Закарпаття очікує сніг, в інших областях – сухо і сонячно.

У центрі країни – в Полтавській, Черкаській і Кіровоградській областях – за прогнозами синоптиків, буде дощова погода й до -3 вдень.

У північних регіонах України очікується -4 і мінлива хмарність.

На сході очікується найтепліша погода – до +9. Вночі стовпчики термометрів покажуть мінімум 1 градус тепла.

Південь України – Одеську, Миколаївську і Херсонську області – чекає дощова погода і +9 днем. Вночі температура опуститися до 3 градусів тепла.

В Україні увірветься сніг: з'явився свіжий прогноз синоптиків

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше метеорологи попередили, що в квітні в Україні буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха.

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, в квітні в Україні буде холодно і сиро до самого Великодня – 19 квітня.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги