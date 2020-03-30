В останній день місяця, у вівторок, 31 березня, в Україні буде мінлива погода – частину регіонів накриють дощі зі снігом, в інших же буде сонячно з проясненнями.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Погодні умови помітно зіпсуються.
Так, температурний максимум складе 9 градусів тепла на сході країни.
Вночі майже у всіх регіонах очікуються заморозки.
Дощі з мокрим снігом накриють 31 березня центральні і південні області, в інших частинах країни – сухо.
На Закарпатті очікується снігопад. На заході буде найхолодніше – до -5.
В Україні увірветься сніг: з'явився свіжий прогноз синоптиків
Дзеркало тижня
У західних областях вночі буде -4 ...- 5. Вдень температура повітря підніметься до +5. На Закарпаття очікує сніг, в інших областях – сухо і сонячно.
У центрі країни – в Полтавській, Черкаській і Кіровоградській областях – за прогнозами синоптиків, буде дощова погода й до -3 вдень.
У північних регіонах України очікується -4 і мінлива хмарність.
На сході очікується найтепліша погода – до +9. Вночі стовпчики термометрів покажуть мінімум 1 градус тепла.
Південь України – Одеську, Миколаївську і Херсонську області – чекає дощова погода і +9 днем. Вночі температура опуститися до 3 градусів тепла.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше метеорологи попередили, що в квітні в Україні буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха.
За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, в квітні в Україні буде холодно і сиро до самого Великодня – 19 квітня.
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