В останній день місяця, у вівторок, 31 березня, в Україні буде мінлива погода – частину регіонів накриють дощі зі снігом, в інших же буде сонячно з проясненнями.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Погодні умови помітно зіпсуються.

Так, температурний максимум складе 9 градусів тепла на сході країни.

Вночі майже у всіх регіонах очікуються заморозки.

Дощі з мокрим снігом накриють 31 березня центральні і південні області, в інших частинах країни – сухо.

На Закарпатті очікується снігопад. На заході буде найхолодніше – до -5.

В Україні увірветься сніг: з'явився свіжий прогноз синоптиків Дзеркало тижня

У західних областях вночі буде -4 ...- 5. Вдень температура повітря підніметься до +5. На Закарпаття очікує сніг, в інших областях – сухо і сонячно.

У центрі країни – в Полтавській, Черкаській і Кіровоградській областях – за прогнозами синоптиків, буде дощова погода й до -3 вдень.

У північних регіонах України очікується -4 і мінлива хмарність.

На сході очікується найтепліша погода – до +9. Вночі стовпчики термометрів покажуть мінімум 1 градус тепла.

Південь України – Одеську, Миколаївську і Херсонську області – чекає дощова погода і +9 днем. Вночі температура опуститися до 3 градусів тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше метеорологи попередили, що в квітні в Україні буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха.

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, в квітні в Україні буде холодно і сиро до самого Великодня – 19 квітня.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!