В Україні успішно завершили випробування нової ракети. Відео

Державний завод "Артем" завершив випробування першої партії некерованих авіаційних ракет РС-80, які виготовлено для потреб Міністерства оборони України.

Як повідомляється на офіційному сайті Укроборонпрому, вогневі випробування пройшли успішно, підтвердивши відповідність продукції технічним вимогам і високим стандартам якості (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Нині ракети готові до дострокового передання замовнику.

У компанії очікують збільшення державного замовлення на цей перспективний вид боєприпасів.

PC-80 – некерований реактивний снаряд повітряного базування з кумулятивно-осколковою бойовою частиною. Призначений для ураження броньованих цілей, танків, бронетранспортерів, САУ, а також неброньованих наземних цілей, ракет, пускових установок, радіолокаційних станцій, літаків на стоянках, живої сили противника, фортифікаційних споруд та інших цілей.

Ракети РС-80 можуть застосовуватися не тільки для комплектації авіації, а також у складі озброєння перспективних наземних платформ, і навіть на десантно-штурмових катерах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше державне київське конструкторське бюро "Луч" провело успішне випробування потужної ракети українського виробництва "Вільха-М".