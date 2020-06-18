В Україні удвічі зросла кількість госпіталізацій з COVID-19

У Міністерстві охорони України здоров'я заявили про різке зростання кількості госпіталізацій пацієнтів з коронавірусною інфекцією COVID-19.

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Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко, передає "Інтерфакс-Україна". Він уточнив, що, станом на 18 червня, було зафіксовано 190 таких випадків. У попередні дні цей показник не перевищував 100 осіб.

"Ми моніторимо завантаженість ліжок, наша динаміка – від 2,5 тисячі до 3,5 тисячі – це від 10% до 15-17%. У лікарнях першої хвилі близько 25 тисяч ліжок готові до прийому хворих. Але протягом останніх днів значно зростає кількість госпіталізованих – раніше у нас було до 100 госпіталізацій на добу, сьогодні зафіксували 190. Щодня на апаратах ШВЛ перебуває близько 90 хворих. У наших лікарнях першої хвилі стоять близько 2 тисяч апаратів ШВЛ", – розповів головний санлікар.

Він додав, що в травні кількість госпіталізацій скорочувалася і очікувався спад агресивності вірусу. Однак динаміка почала показувати зростання після четвертого етапу ослаблення карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 18 червня, в Україні офіційно підтверджено 34 063 випадки COVID-19. З них 829 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом добового приросту.