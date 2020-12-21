В Україні у вівторок з'явиться сонце, але дощі і сніг не підуть. Карта

Погода в Україні у вівторок, 22 грудня, буде частково сонячною, але в деяких регіонах очікуються дощі та сніг.

Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру. Найбільші мінуси будуть у східних і північних областях (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Сонячна погода прогнозується в північних, центральних і частково південних областях. Дощі і сніг очікуються на заході і південному сході, на решті території без опадів.

Температура повітря вночі знизиться від 0 до 5 морозу, на північному сході – до -10; удень – від 2 тепла до 3 морозу, на сході – до -5.

Погода в Києві у вівторок сонячна, уночі – -2...-4, удень – від 0 до 2 морозу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2021 року очікуються два морозних періоди, а в останній декаді місяця істотно потеплішає.