В Україні у вівторок потеплішає: де чекати на дощі зі снігом. Карта

Погода в Україні у вівторок, 24 листопада, буде відносно теплою вночі, в деяких регіонах підуть дощі і сніг.

За даними Українського гідрометцентру, вітер західний 7-12 м/с. На Лівобережжі можлива ожеледиця.

Опади у вигляді дощу і мокрого снігу очікуються в північних, східних і центральних областях.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 3 тепла, на північному сході від 0 до 2 морозу.

Вдень повітря прогріється до +4 +6, на півдні до 8 тепла, в північних і східних областях +2 +5.

У Києві у вівторок вдень дощі, вночі з мокрим снігом. Температура повітря вночі від 1 до 3 тепла, вдень +4 +6.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко спрогнозувала місцями поривчастий і сильний вітер 24 листопада.