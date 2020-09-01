В Україні у школяра підтвердили COVID-19 у перший же день нового навчального року

Борис Бондар Суспільство 17:07, 1.09.2020 Оновлено: 17:32, 1.09.2020

У Бердянську в одного з учнів загальноосвітньої школи №4 1 вересня лабораторно підтвердили захворювання на COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Бердянської міської ради з посиланням на інформацію міського відділу освіти. Позитивний результат тесту ПЛР підтвердив Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України.

У навчальному закладі проводять комплекс протиепідемічних заходів, спрямованих на недопущення поширення COVID-19.

Також проводиться епідрозслідування та визначається коло контактних осіб хворої дитини.

За рекомендацією обласного лабораторного центру в класі, де виявили захворювання, призупинили навчальний процес до 17 вересня 2020 року. Навчання буде проводитися в онлайн-режимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів про порядок дій у разі виявлення коронавірусу в школі.

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