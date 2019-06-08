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"В Україні – цивілізація. В "ДНР " – пекло": мешканці Донбасу обурилися свавіллям терористів

1.3тЧитати матеріал російською

На пропускному пункті в окупованому місті Горлівка бойовики відбирають у людей паспорти і не дозволяють виїжджати на підконтрольну Україні територію.

Під роздачу потрапляють місцеві жителі, які обурюються довгими чергами на КПП, пише видання Gorlovka.ua.

Черги на КПП з боку "ДНР"

Черги на КПП з боку "ДНР"

Gorlovka.ua

Видання повідомляє, що черги на блокпосту – це звичайне явище, уповільнює прохід людей повільна процедура перевірки, величезні черги і хабарі. Наприклад, щоб пройти без черги потрібно заплатити 500 рублів.

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Видання опублікувало пост одного з учасників групи для спілкування місцевих жителів, в якому він скаржиться на те, що йому довелося стояти в черзі більше п'яти годин під палючим сонцем. І зазначив, що на українському блокпосту рай і цивілізація, в порівнянні з цим пеклом.

"Великі будівлі КПП, всередині кондиціонер, 6 віконець і ніякої черги. Всі чемно культурно, після того пекла, яке ми пройшли на бл*дській митниці "ДНР" це був рай! Я б міг і більш докладно описати ще з десяток гидот, які вчора спостерігав від цих ******* в черзі. Але скажу тільки одне, як можна бути патріотом цього ******, якщо всі факти наявності", – написав він.

"В Україні – цивілізація. В "ДНР " – пекло": мешканці Донбасу обурилися свавіллям терористів

Gorlovka.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в "Л/ДНР" зажадали негайного початку прямого діалогу з Києвом щодо економічних проблем Донбасу.

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de lik
de lik
Чего только животные не придумают! Вопрос :за чем? Комбикорма полно, пойла тоже, так чего надо?
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