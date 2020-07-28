В Україні три регіони стали епіцентрами COVID-19: у кожному понад 100 заражених

За минулу добу, 27 липня, три регіони в Україні стали епіцентрами коронавірусу (COVID-19), де зафіксовано понад 100 нових випадків зараження.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у вівторок, 28 липня, повідомив, що у Львівській області захворіло 147 осіб, в Івано-Франківській – 103 і в Києві – 110.

Також 83 нових випадки інфікування зареєстрували в Рівненській області.

Зазначимо, що станом на ранок 28 липня в Україні офіційно підтверджено 66 575 випадків коронавірусної інфекції. З них 919 – виявлено за минулу добу. Від COVID-19 в країні померли вже 1 629 осіб а 36 744 пацієнти повністю побороли хворобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше епіцентрами хвороби в Україні були Київ, а також Львівська та Рівненська області.