В Україні три нові області стали лідерами за зараженням COVID-19

Тимур Григоренко Суспільство 09:47, 9.05.2020 Оновлено: 10:30, 9.05.2020

За минулу добу, 8 травня, найбільше COVID-19 заразилися в Чернівецькій області – 82 випадки, Харківській – 50 та Києві – 50.

Всього в Україні за добу – 515 нових випадків захворювання. Про це на брифінгу в суботу, 9 травня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Станом на 9:00 9 травня в Україні 14 710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 376 летальних, 2909 пацієнтів одужало", – йдеться у повідомленні МОЗ.

COVID-19 в Україні

При цьому три області не надали звітів про проведення тестів на визначення коронавірусу: Дніпропетровська, Київська та Херсонська.

Центр громадського здоров’я України додав, що всього в Україні досліджено 167 107 зразків методом ПЛР.

"На амбулаторному лікуванні 10 082 пацієнти, з них 845 дітей та 2 343 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 4 628 осіб, із них 181 дитина та 511 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 190 людей, зокрема одна дитина та 17 медиків", – вказано в інформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість заражених коронавірусом в Києві перевалила за 1700.

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