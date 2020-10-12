В Україні третя дитина померла від коронавірусу

За минулу добу, 11 жовтня, в Україні від коронавірусу померла одна дитина.

Це стало третім випадком смерті серед дітей у країні за весь час епідемії, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Голова МОЗ уточнив, що померлому хлопчикові було 17 років. Крім COVID-19, у нього було онкологічне захворювання.

Степанов додав, що всього від COVID-19 з початку епідемії в країні померли вже 5015 осіб (+43 за добу).

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Харківщина стала осередком COVID-19 в Україні. За добу в області додалося ще майже 750 хворих.